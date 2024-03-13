Продавцы, занижающие цены на автомобили, получат письма от Налоговой инспекции

В частности, люди должны насторожиться, если недобросовестный автодилер попросит их занизить цену в официальных документах о продаже. Они не только способствуют уклонению от уплаты налогов, но и могут пострадать финансово. Например, при покупке автомобиля стоимостью 10 000 евро покупатель просит указать в договоре купли-продажи 5 000 евро. Через некоторое время, когда покупатель решит продать автомобиль за 10 000 евро, ему придется заплатить налог на доходы физических лиц (GPM), который рассчитывается с якобы полученной прибыли - разницы между уплаченной и полученной суммой (в данном случае с 5 000 евро).