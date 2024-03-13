Продавцы, занижающие цены на автомобили, получат письма от Налоговой инспекции

"В результате анализа имеющихся данных были выявлены сделки, в которых документально подтверждена продажа автомобиля по цене, значительно ниже рыночной. Такое расхождение в цене автомобиля может свидетельствовать о том, что продавцы пытаются скрыть часть своих доходов и не платить причитающиеся налоги", - говорит Роландас Пунцевичюс, старший советник отдела контроля ГНИ.
"Занижение цен на автомобили с целью уклонения от уплаты налогов хорошо известно, поэтому жители и предприятия, получившие напоминание, должны указать истинную цену продажи автомобиля в декларации о доходах", - говорит Пунцевичюс, отмечая, что тем, кто продал автомобиль и не отреагировал на уведомление налоговиков, может быть уделено дополнительное внимание.
Некоторые продавцы автомобилей искусственно занижают цену продажи, прежде чем убрать объявление с порталов по продаже автомобилей, но этот вид мошенничества хорошо известен специалистам ГНИ. Для выявления случаев продажи автомобилей по цене, не соответствующей реальной, ГНИ использует широкий спектр доступных и поступающих данных. Например, сравнивает данные, полученные от ОО "Регитра", с информацией, содержащейся в объявлениях о продаже автомобилей, отслеживает историю цен, указанных в объявлениях, и использует анализ рыночных цен.
В частности, люди должны насторожиться, если недобросовестный автодилер попросит их занизить цену в официальных документах о продаже. Они не только способствуют уклонению от уплаты налогов, но и могут пострадать финансово. Например, при покупке автомобиля стоимостью 10 000 евро покупатель просит указать в договоре купли-продажи 5 000 евро. Через некоторое время, когда покупатель решит продать автомобиль за 10 000 евро, ему придется заплатить налог на доходы физических лиц (GPM), который рассчитывается с якобы полученной прибыли - разницы между уплаченной и полученной суммой (в данном случае с 5 000 евро).
ГНИ напоминает, что жители, заметившие возможные налоговые нарушения, могут сообщить об этом по телефону доверия Налоговой инспекции 1882, а также заполнив электронную форму на сайте. Анонимность гарантируется.