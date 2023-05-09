Продан вильнюсский кинотеатр Forum Cinemas Vingis

"Мы рады тому, что стали новыми владельцами этого объекта и сотрудничаем с Forum Cinemas Lithuania. Надежные результаты профессионального кинооператора, спрос в секторе услуг и хорошее расположение - вот основные мотивы, по которым было принято решение выбрать эту перспективную инвестицию", – сказал совладелец Reverest Fund Management Юстинас Галгинайтис.
Другие пайщики Ричардас Бабичюс и Линас Жилявичюс прибавили, что после этой сделки компания продолжит осуществление начатых проектов, займется поиском новых объектов и партнеров и привлечением дополнительного капитала.
Reverest Fund Management инвестирует в объекты недвижимости, генерирующие поток аренды, развивает коммерческую и жилую недвижимость, большое внимание уделяет проектам, генерирующим ВВП.
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