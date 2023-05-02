aA
Šiaulių bankas (Шяуляйский банк) с 26 апреля повышает процентные ставки по срочным вкладам. По сообщению банка, предлагаемая им процентная ставка по безотзывным вкладам достигла 4 проц. Наиболее привлекательные условия предлагаются для вкладов сроком от 12 до 24 месяцев.
Šiaulių bankas
Šiaulių bankas
© Įmonės nuotr.

Процентная ставка по срочному вкладу "Плюс" (безотзывному) сроком на 6 месяцев и 9 месяцев повышена до 3,5 проц., процентная ставка по безотзывным вкладам сроком на 12-24 мес. сейчас достигает 4 проц., а при заключении договора срочного вклада сроком на 36 мес. и дольше – 3,5 проц.

Процентная ставка по стандартным срочным вкладам за 3-месячный срочный вклад теперь составляет 2,75 проц., за 6 месячный вклад – 3 проц., за 9-месячный – 3,25 проц., за 12-24 месячные. – 3,75 проц., за 36-месячный и выше – 3 проц.

Статьи по теме:
Рекордная прибыль банков в Литве - в прошлом году заработали почти 500 млн евро
Экономист: за снижение процентных ставок центробанки могут взяться в конце года

Кроме того, за оформляемые в интернет-банке срочные вклады и вклады "Плюс" сроком на 1 год и дольше Šiaulių bankas предоставляет надбавку в размере 0,05 проц. фиксированной процентной ставки. За оформление срочного вклада в отделении банка пенсионеры в возрасте 65 лет и старше получат надбавку в размере 0,10 проц. фиксированной процентной ставки.

Минимальная сумма вклада составляет 100 евро, клиентам предоставляется возможность самим выбрать периодичность начисления процентов и это не скажется на размере процентных ставок. В случае досрочного изъятия срочного вклада проценты по такому ​​вкладу не выплачиваются.

Безотзывный срочный вклад отличается от стандартного срочного депозита тем, что он может быть досрочно расторгнут только при наличии особых обстоятельств.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Дополнительные выходные в этом году: еще три раза можно устроить себе продолжительный отдых

Благодаря Первомаю у жителей Литвы было три выходных, в...

До конца лета будет ограничено движение в Науяместисе, закрыта одна из основных улиц

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что со 2 мая из-за...

После обнаружения тела пропавшего в феврале подростка полиция начинает новое расследование

В понедельник около деревни Валай в реке были...

Полиция представила график рейдов на май: проверяют и водителей авто, и водителей самокатов

Литовская дорожная полиция информирует о том, какие...

Экономика Литвы находится в состоянии технической рецессии

В первом квартале 2023 г. ВВП Литвы составил 15,8 млрд....