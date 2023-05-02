Процентная ставка по срочному вкладу "Плюс" (безотзывному) сроком на 6 месяцев и 9 месяцев повышена до 3,5 проц., процентная ставка по безотзывным вкладам сроком на 12-24 мес. сейчас достигает 4 проц., а при заключении договора срочного вклада сроком на 36 мес. и дольше – 3,5 проц.
Процентная ставка по стандартным срочным вкладам за 3-месячный срочный вклад теперь составляет 2,75 проц., за 6 месячный вклад – 3 проц., за 9-месячный – 3,25 проц., за 12-24 месячные. – 3,75 проц., за 36-месячный и выше – 3 проц.
Кроме того, за оформляемые в интернет-банке срочные вклады и вклады "Плюс" сроком на 1 год и дольше Šiaulių bankas предоставляет надбавку в размере 0,05 проц. фиксированной процентной ставки. За оформление срочного вклада в отделении банка пенсионеры в возрасте 65 лет и старше получат надбавку в размере 0,10 проц. фиксированной процентной ставки.
Минимальная сумма вклада составляет 100 евро, клиентам предоставляется возможность самим выбрать периодичность начисления процентов и это не скажется на размере процентных ставок. В случае досрочного изъятия срочного вклада проценты по такому вкладу не выплачиваются.
Безотзывный срочный вклад отличается от стандартного срочного депозита тем, что он может быть досрочно расторгнут только при наличии особых обстоятельств.
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