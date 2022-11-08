По ее сообщению, пробным поездом из Каунаса полуприцепы с грузом сначала отправились в Германию, а оттуда партнеры доставили их в Северную Италию.

"Мы видим потенциал этого маршрута и планируем предлагать клиентам регулярные перевозки в Италию", — отметила в пресс-релизе руководитель LTG Cargo Эгле Шиме.

Ожидается, что c началом регулярного сообщения составы будут следовать два раза в неделю в морской порт Триеста и контейнерный терминал Червиньяно. По словам Шиме, по этому маршруту можно будет перевозить интермодальные грузы как в логистические центры на севере Италии, так и через порты страны в Турцию и в другие страны.

Итальянский маршрут развивается за счет продления интермодального маршрута Каунас-Дуйсбург, продолжением которого на Балтийском рынке станет проект Amber train, соединяющий Каунас и Таллинн.