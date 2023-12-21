Проблемы усугубляются: строитель Национального стадиона обратился в суд с иском из-за долгов

Veikmės statyba требует взыскать с компании Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas долг и пеню. По сведениям портала, речь идет о 200 000 евро.

Гендиректор Veikmės statybа Мантас Багдонавичюс сказал Verslo žinios, что долг образовался за консультации.

Напомним, что в сентябре национальный стадион на первом этапе начала строить компания Naresta (цена работ по договору 79 млн. евро без НДС). Стоимость работ на всех этапах пока не сообщается.

В 2022 году с компанией Veikmės statyba был подписан договор о строительстве комплекса за 87 млн. евро, однако после получения разрешения на строительство работы подорожали до 120 млн. евро, поэтому компания Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas стала искать другого подрядчика.