Проблемы усугубляются: строитель Национального стадиона обратился в суд с иском из-за долгов

Veikmės statyba требует взыскать с компании Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas долг и пеню. По сведениям портала, речь идет о 200 000 евро.
Гендиректор Veikmės statybа Мантас Багдонавичюс сказал Verslo žinios, что долг образовался за консультации.
Напомним, что в сентябре национальный стадион на первом этапе начала строить компания Naresta (цена работ по договору 79 млн. евро без НДС). Стоимость работ на всех этапах пока не сообщается.
В 2022 году с компанией Veikmės statyba был подписан договор о строительстве комплекса за 87 млн. евро, однако после получения разрешения на строительство работы подорожали до 120 млн. евро, поэтому компания Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas стала искать другого подрядчика.
Сейчас работы временно остановлены из-за сильно выросших цен.