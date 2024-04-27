Primark рассказал о своих планах относительно Литвы

Компания Associated British Foods, которой принадлежит сеть Primark, сообщает о планах в связи с дальнейшим расширением.

За полгода сеть открыла магазины во Франции, Испании и Польше. В Польше уже работают 6 магазинов Primark.

Компания сообщает, что в планах - открытие магазина в Венгрии.

Всего у сети 440 магазинов в разных странах мира.

Согласно последнему отчету, в 2026 г. планируется владеть 530 магазинами Primark.

Портал интересовался планами компании в Литве и странах Балтии.

Представители сети прокомментировали вопрос так: "Рады слышать, что люди хотели бы, чтобы ближе к ним появился магазин Primark. Мы - растущий бизнес, поэтому всегда ищем новые возможности открытия магазинов. Однако мы не можем комментировать, где магазины будут открыты".