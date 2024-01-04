Pricer.lt: средняя корзина самых дешевых продуктов питания в декабре подешевела на 0,1%

Стоимость средней корзины товаров дешевеет пятый месяц подряд, но существенная конкуренция, по данным портала, продолжается между торговыми сетями Maxima и Lidl – разница между их корзинами составляет десятки центов, тогда как ближайший конкурент Rimi – дороже на несколько евро.

В декабрьском рейтинге Maxima, увеличив стоимость корзины на 3,08 евро, занимает первое место. В то время как Lidl, увеличив стоимость корзины на 1,04 евро, занимает второе место. Как и в ноябрьском рейтинге, третье и четвертое место стабильно занимают E-Rimi (подорожание на 0,45 евро) и Rimi (подорожание на 0,52 евро). Торговая сеть Barbora (подорожание на 0,02 евро) остается на пятом месте, а Norfa (корзина подешевела на 1,93 евро) – на шестом.