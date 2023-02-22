PRICER.LT: российская сеть MERE продолжает шествие по странам Балтии

Первое, что мы видим в магазинах этой сети - торговый зал с поддонами, несколько холодильников и помещение-холодильник, кассы. Инвестиции в магазины - минимальные, не больше 20 000 евро. Работников в магазине до 10.

Это не магазин низких цен в обычном понимании, как нередко пытаются называть Mere. Mere - это скорее магазин "нужных товаров или товаров, которые могут пригодиться". Когда идешь в такой магазин, не знаешь, что там найдешь, знаешь только, что будет дешево. Значит, ты не можешь планировать покупки, купишь то, что не собирался. Это скорее дисконт-магазин.

В ассортименте есть товары литовских производителей – Volfas Engelman, Krekenavos agrofirma, Daisena, ЗАО Daivida (Rokiškio mėsinė), есть российские и белорусские товары, которые маскируют под другими названиями, есть латвийская, польская, украинская, турецкая, немецкая, эстонская, швейцарская продукция, есть бренды сети Lidl.

Не на все товары цены можно сравнить, но в среднем товары на 20-50% дешевле, чем в других магазинах.

Поставщики должны присылать компании предложения с указанием розничных цен на свою продукцию в других сетях. Цена продажи Mere должна быть такой, чтобы на прилавке она была хотя бы на 20% меньше, чем у конкурентов (Maxima, IKI, Norfa, Rimi и др.) и при этом гарантировать сети 32% наценку (раньше наценка была 16%). Кроме того, поставщик должен на своем транспорте привезти товар и увезти, если его не продадут.

Так Mere перебрасывает всю работу, связанную с исследованием рынка, ценовой политикой и продажами на поставщика, облегчая работу своим менеджерам и снижая расходы. У Mere в странах Балтии даже нет полноценных менеджеров, отвечающих за товары – решения принимают работники в России. Поставщик на таких условиях не повезет дорогие и неходовые товары.

По данным портала rekvizitai.lt, в 2021 году оборот сети составил 31 666 953 евро, а убытки – 880 213 евро.

Согласно этим данным, один магазин Mere продал товары на 2 млн. евро в год. Магазины других супермаркетов такого размера – продают на 3 млн. евро. Если иметь в виду, что в магазинах Mere нет товаров некоторых категорий, то это хороший результат. Убытки 1,3 млн. евро, но в 2022 году сеть увеличила наценку в два раза до 32%. Значит с учетом инфляции и открытия новых магазинов в 2022 году оборот будет около 50 млн. евро, а увеличенные наценки погасят убытки и дадут прибыль.

Какие зарплаты у работников Mere (ЗАО Valientė)? В сравнении с работниками сети IKI, у работников Mere зарплаты всего на 76 евро меньше.

Как Mere привлекает покупателей? Ответ простой – социальные сети. За профилем компании следят 70 000 человек, практически столько, сколько за профилями Rimi, Norfa.

Mere - сейчас одна из самых быстро растущих сетей, возможно, через несколько лет она станет равным игроком на рынке. И это несмотря на то, что это сеть российского капитала, торгующая российскими и белорусскими товарами, у которой нет стабильного ассортимента, а магазины находятся в неудобных местах. Сеть просто гарантирует низкие цены покупателям и прозрачные и простые условия поставщикам.

Почему же магазины этой сети на Западе закрылись, а в Литве и Латвии процветают?

Причина одна - конкуренция, которая в других странах выше в сфере магазинов, предлагающих низкие цены. В Литве конкуренция слабая, есть несколько торговцев, новому производителю и поставщику трудно прийти на рынок. Концом конкуренции можно считать 2012 год, когда был закрыт последний магазин местной сети с низкими ценами Super Netto. Рынок немного взбаламутила сеть Lidl, но сейчас она с другими сетями участвует в эксперименте - по какой самой высокой цене удастся продать товары местному покупателю.

Такая ситуация на руку сети Mere.

И Центробанк, и Антимонопольная служба сколько хотят могут проводить исследования, доказывающие, что цены в Литве не завышены – но существование Mere и его успешное расширение доказывает, что это не так.

Остается надеяться, что по мере снижения покупательной способности литовские сети начнут реально конкурировать ценами, иначе через 2-3 года им придется думать, что делать не с 20, а с 60 магазинами Mere.