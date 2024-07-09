2024.07.09 11:31

В Литве в июне подорожала средняя корзина самых дешевых продуктов питания

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pirkinių krepšelis parduotuvėje
Pirkinių krepšelis parduotuvėje
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В июне по сравнению с маем корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах страны подорожала на 2,8 проц. (1,80 евро) и была на 12,4 проц. (9,31 евро) дешевле, чем в мае прошлого года, свидетельствует анализ портала мониторинга цен Pricer.lt.

Как указывает Pricer.lt, в рейтинге стоимости корзины самых дешевых продуктов питания первое место в прошлом месяце сохранила торговая сеть Maxima, где корзина подорожала на 4,58 евро. Второе место, как и в мае, занимала Barbora (подорожание корзины на 4,07 евро), третье место в этот раз занимает торговая сеть Norfa (подешевение на 1,99 евро). Четвертое и пятое место в рейтинговой таблице занимают E-Rimi (подорожание на 0,75 евро) и Rimi (подорожание на 0,39 евро). Торговая сеть Lidl, занимавшая в мае третье место, снизив стоимость корзины на 1,32 евро, опустилась на шестое место. Последние – седьмое и восьмое – места в рейтинговой таблице в июне занимают торговая сеть Iki (подешевение на 1,32 евро) и ее интернет-магазин Last Mile (подешевение на 0,29 евро).

Разница между самой дешевой Maxima и самой дешевой корзиной Last Mile составляет 18,18 евро (31,4 проц.).

Из 52 отслеживаемых Pricer товаров в июне подорожали 15, подешевели 37.

Наиболее значительно (на 10 и более проц.) подорожали 6 из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожал картофель, самый дешевый рис, самый дешевый томатный сок, самые дешевые яблоки, самый дешевый черный шоколад, черный шоколад Karūna.

Подешевели 37 товаров, наиболее значительно (на 10 и более проц.) – 20: самый дешевый молотый кофе, самый дешевый рассыпчатый черный чай, подсолнечное масло, сахар Panevėžio Plius, самый дешевый йогурт, самый дешевый черный хлеб, самое дешевое филе хека, самое дешевое филе сельди в растительном масле, самая дешевая водка, самые дешевые овсяные хлопья, самая дешевая копченая свиная корейка, макароны Pasaka, самый дешевый ферментированный сыр, самый дешевый сахар.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии