31 июля 2023 г. 12:05

Прибыль управляющего "Литовским крематорием" в этом году сократилась на 40%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Доходы АО "K2 LT", управляющего "Литовским крематорием", в первом полугодии были на 22% ниже, чем в январе-июне 2022 г. и составили 0,94 млн. евро, сообщается через биржу.

Чистая прибыль компании составила 295 000 евро – на 40% меньше, чем в прошлом году, когда она составляла 495 000 евро, показатель прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) также был на 32% ниже и составил 471 000 евро.

На снижение доходов и прибыли в основном повлияло меньшее количество смертей в Литве – в первой половине 2023 года количество смертей в Литве было на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.

ЗАО "Rekviem LT", которое принадлежит АО "K2 LT" и управляет домом прощания в Каунасе и национальной системой услуг прощания 19211, предоставляющей услуги по всей Литве, в первом полугодии получило 550 000 евро дохода и заработало 112 000 евро прибыли до налогообложения.

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