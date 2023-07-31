Прибыль управляющего "Литовским крематорием" в этом году сократилась на 40%

Чистая прибыль компании составила 295 000 евро – на 40% меньше, чем в прошлом году, когда она составляла 495 000 евро, показатель прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) также был на 32% ниже и составил 471 000 евро.

На снижение доходов и прибыли в основном повлияло меньшее количество смертей в Литве – в первой половине 2023 года количество смертей в Литве было на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.