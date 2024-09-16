Прибыль страховой компании Lietuvos draudimas в этом году выросла на 38% – до 22 млн евро

Инвестиционная деятельность в этом году принесла компании 5 млн евро, по сравнению с 2 млн евро прибыли за аналогичный прошлогодний период.
Между тем, сумма подписанных взносов по иным видам страхования, нежели страхование жизни, составила 222 млн евро, включая результаты эстонского филиала. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, объем подписанных взносов вырос на 12 проц. Рост взносов по иным видам страхования, нежели страхование жизни, был зафиксирован как на литовском, так и на эстонском рынках страхования.
„За первые шесть месяцев этого года мы зафиксировали последовательный рост объемов страховых взносов. Наибольший стимул росту взносов дала заинтересованность граждан в услуге жилищного страхования, в результате чего значительно возросли подписываемые взносы по этому виду страхования. Традиционно, значительная доля в общем портфеле взносов пришлась на страхование личного и коммерческого транспорта, а также на решения по страхованию бизнеса.
„После наступления теплого сезона во втором квартале года вырос объем потокового сезонного ущерба, например, участились случаи столкновения автомобилей с животными, однако крупных стихийных бедствий и причиненного ими ущерба во втором квартале не зафиксировано“, сообщил в пресс-релизе генеральный директор Lietuvos draudimas Кястутис Шерпитис.
По итогам первого полугодия 2024 г., по иным видам страхования, нежели страхование жизни, компания компенсировала своим клиентам в Литве и Эстонии ущерб в размере 120 млн евро. Это на 19 проц. больше, чем в 2023 году, когда за аналогичный период было компенсировано 100 млн евро.