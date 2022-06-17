Портал lrt.lt сообщает, что заказанная два года тому назад компанией Alvora продукция Челябинского металлургического концерна ChelPipe, который контролируется российскими олигархами, могла быть использована при строительстве литовского участка газопровода GIPL.

Хотя использовать российские детали было запрещено, на них могли получить сертификаты европейских производителей, а данные Отдела расследований медиакомпании LRT показали, что во время строительства компания Alvora дала указание удалить информацию о производителе деталей.

Работники партнера компании Alvora по проекту компании "Siauliu dujotiekio statyba" получили указание стереть номера производителя с деталей.