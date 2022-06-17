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При строительстве литовского участка начавшего в мае этого года работу стратегического газопровода между Литвой и Польшей (GIPL) могли быть использованы, несмотря на запрет, российские детали с металлургического концерта, принадлежащего находящемуся под санкциями олигарху Дмитрию Пумпянскому, сообщил информационный портал lrt.lt.
GIPL
GIPL
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Портал lrt.lt сообщает, что заказанная два года тому назад компанией Alvora продукция Челябинского металлургического концерна ChelPipe, который контролируется российскими олигархами, могла быть использована при строительстве литовского участка газопровода GIPL.

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Хотя использовать российские детали было запрещено, на них могли получить сертификаты европейских производителей, а данные Отдела расследований медиакомпании LRT показали, что во время строительства компания Alvora дала указание удалить информацию о производителе деталей.

Работники партнера компании Alvora по проекту компании "Siauliu dujotiekio statyba" получили указание стереть номера производителя с деталей.

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