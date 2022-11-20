"Оценивая математически мы начнем видеть инфляцию, достигающую уже не 22-23 проц., а более низкие цифры, поскольку мы будем считать с более высокой базы – в аналогичный период прошлого года цены уже были повышены. Но инфляция имеет тенденцию к росту еще и из-за того, что дорожают издержки, в том числе и банковские услуги", - прокомментировал экономическую ситуацию глава pricer.lt.

"Между тем с энергетикой мы пока ничего не решили, и только ограничения Китая снижают энергетические издержки. Но когда ситуация там изменится, энергодефицит в Евросоюзе вернется высокими ценами, и я в принципе не вижу тенденций, что нынешняя суматоха изменится. Единственное, что может остановить рост цен, это снижение потребления, когда потребитель приходит в магазин и говорит, что по этой цене я не буду покупать, или куплю что-нибудь подешевле, или, возможно, отложу свои покупки. Мы уже начинаем замечать такие настроения", - добавил он.

Предварительная оценка годовой инфляции в октябре в Литве составила 22 проц. и, по сравнению с сентябрем, она снизилась на 0,5 проц. Это первое снижение инфляции с января 2021 г.

Департамент статистики сообщает, что на инфляцию в основном повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, транспортные товары и услуги.