"Сегодня Литва могла бы профессионально принять значительно более высокие инвестиции Google - в кибербезопасность, защиту от дезинформации, платежные системы, разработку программного обеспечения, центры обработки данных и другие области", — сказал Науседа во время встречи с вице-президентом Google Караном Бхатией на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В Вильнюсе есть офис Google, отвечающий за деятельность компании в Литве, Латвии и Эстонии.
По данным Центра регистра, в прошлом году оборот Google в Литве достиг 1,8 млн евро. Компания заработала 101,6 тысячи евро прибыли. В настоящее время в представительстве работает 21 сотрудник.
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