Президент подверг критике подготовку к финпомощи ЕС в объеме 2,2 млрд евро

"Действо происходит за закрытыми дверями. Те, кто должен участвовать в выработке политики этого фонда и распределении, в нем не участвуют или почти не участвуют", - сказал в четверг журналистам Г. Науседа.

По его словам, еще одна проблема - отзывы европейских ведомств о подготовке Литвы.

"Пока из европейских ведомств приходят плохие отзывы о том, что уже было представлено, и это не вселяет особого оптимизма. Недостает конкретности, недостает приоритетов, тем более, что специалисты там могут сравнивать, какие документы присылают другие государства. И, к сожалению, здесь мы, мягко говоря, не блещем", - сказал президент.

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Министерство финансов публично представит проект плана в пятницу.

Официально Литва должна представить Еврокомиссии план до 30 апреля.