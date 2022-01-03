"Непосредственное участие в деятельности МЭА позволит Литве ускорить продвижение к трансформации энергетического сектора и к целям нейтральной для климата энергетики, а также делиться своим опытом и перенимать лучшую практику деятельности других членов в области энергетики", - приведены слова президента в сообщении.
МЭА содействует обеспечению надежной, конкурентоспособной и чистой энергией своих членов и других государств, она также является центром мирового диалога по вопросам энергетики, деятельность которого охватывает весь спектр энергетических вопросов, говорится в сообщении.
МЭА является автономным международным органом в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Она объединяет такие страны, как США, Япония, Соединенное Королевство, Канада, Австрия, Бельгия, Дания, Люксембург, Швейцария, Нидерланды и др.
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