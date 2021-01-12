В интервью деловому изданию Verslo zinioms президент сказал, что одним из кандидатов мог бы стать его старший советник по экономическим вопросам Симонас Крепшта.
"По своей компетенции, по своему трудолюбию, таланту и способности охватить очень широкие вопросы, а также с учетом его прошлой карьеры в Банке Литвы, он мог бы стать одним из серьезных кандидатов", – цитирует слова Г. Науседы портал vz.lt.
По словам президента, сейчас самый разгар поисков, есть желание найти лучшего кандидата, поэтому выбор будет из нескольких претендентов.
36-летний С. Крепшта до работы в Президентском дворце был директором Департамента финансовой стабильности БЛ, а в целом проработал в Центробанке более десяти лет.
Второй срок полномочий В. Василяускаса завершается в апреле. Он руководит ЦБ с апреля 2011 года.
Председателя правления Банка Литвы назначает Сейм по предложению президента. Срок полномочий на этом посту для одного человека не ограничивается.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты: о послаблениях карантина говорить пока рано, но минимальные смягчения готовят
Несмотря на то, что два дня подряд в Литве фиксировали...
О чем не хочет вспоминать автор легендарной фотографии: день "Х" оставил невидимые шрамы Январским событиям - 30 лет (264)
С одной стороны – гусеницы, а под ними - ноги людей. С...
Жители Друскининкай просят помощи из-за санкций ЕС в отношении санатория Belorus (37)
Во вторник работники затронутого санкциями Евросоюза...
В Литве жители пользуются новым законом и запрещают соседям курить на балконах (90)
В течение недели только в Вильнюсе появилось 28...
Мэр Висагинаса ответил главе шилальской службы Ambulansas - не стоит надеяться на вторую дозу вакцины в Висагинасе (21)
Скандально прославившийся глава частной станции...