aA
В связи с тем, что весной завершается срок полномочий нынешнего руководителя Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витаутаса Василяускаса, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что уже ищет нового руководителя для ЦБ.
Simonas Krėpšta
Simonas Krėpšta
© DELFI / Andrius Ufartas

В интервью деловому изданию Verslo zinioms президент сказал, что одним из кандидатов мог бы стать его старший советник по экономическим вопросам Симонас Крепшта.

"По своей компетенции, по своему трудолюбию, таланту и способности охватить очень широкие вопросы, а также с учетом его прошлой карьеры в Банке Литвы, он мог бы стать одним из серьезных кандидатов", – цитирует слова Г. Науседы портал vz.lt.

Статьи по теме:
Самые влиятельные в Литве 2020: список чиновников и государственных служащих  (11)

По словам президента, сейчас самый разгар поисков, есть желание найти лучшего кандидата, поэтому выбор будет из нескольких претендентов.

36-летний С. Крепшта до работы в Президентском дворце был директором Департамента финансовой стабильности БЛ, а в целом проработал в Центробанке более десяти лет.

Второй срок полномочий В. Василяускаса завершается в апреле. Он руководит ЦБ с апреля 2011 года.

Председателя правления Банка Литвы назначает Сейм по предложению президента. Срок полномочий на этом посту для одного человека не ограничивается.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Эксперты: о послаблениях карантина говорить пока рано, но минимальные смягчения готовят

Несмотря на то, что два дня подряд в Литве фиксировали...

Virgilijus Usinavičius Virgilijus Usinavičius

О чем не хочет вспоминать автор легендарной фотографии: день "Х" оставил невидимые шрамы Январским событиям - 30 лет (264)

С одной стороны – гусеницы, а под ними - ноги людей. С...

Druskininkuose protestavo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai Druskininkuose protestavo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai Druskininkuose protestavo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai

Жители Друскининкай просят помощи из-за санкций ЕС в отношении санатория Belorus (37)

Во вторник работники затронутого санкциями Евросоюза...

В Литве жители пользуются новым законом и запрещают соседям курить на балконах (90)

В течение недели только в Вильнюсе появилось 28...

Мэр Висагинаса ответил главе шилальской службы Ambulansas - не стоит надеяться на вторую дозу вакцины в Висагинасе (21)

Скандально прославившийся глава частной станции...