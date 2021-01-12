В интервью деловому изданию Verslo zinioms президент сказал, что одним из кандидатов мог бы стать его старший советник по экономическим вопросам Симонас Крепшта.

"По своей компетенции, по своему трудолюбию, таланту и способности охватить очень широкие вопросы, а также с учетом его прошлой карьеры в Банке Литвы, он мог бы стать одним из серьезных кандидатов", – цитирует слова Г. Науседы портал vz.lt.

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По словам президента, сейчас самый разгар поисков, есть желание найти лучшего кандидата, поэтому выбор будет из нескольких претендентов.

36-летний С. Крепшта до работы в Президентском дворце был директором Департамента финансовой стабильности БЛ, а в целом проработал в Центробанке более десяти лет.

Второй срок полномочий В. Василяускаса завершается в апреле. Он руководит ЦБ с апреля 2011 года.

Председателя правления Банка Литвы назначает Сейм по предложению президента. Срок полномочий на этом посту для одного человека не ограничивается.