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Во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Гитанас Науседа встретился с Джаредом Коэном, членом управляющего комитета, ответственным за международные отношения и инновации американского банка Goldman Sachs – мирового лидера в области финансов. Во время встречи обсуждались банковские инновации и инвестиционные инициативы в регионе, а также устойчивость литовской экономики, достижения в области финансовых технологий, бизнеса и науки, говорится в пресс-релизе президентского ведомства.
Investicijos
Investicijos
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"В сфере финансовых услуг хватает места для новых участников рынка. Литовский рынок может заинтересовать банк Goldman Sachs в разных областях, у нас много талантов, мы отличаемся своим трудолюбием и сообразительностью в привлечении инвестиций. Явный прогресс в нашей области финансовых технологий, сильно развитая экосистема сервисных центров шлют четкий и позитивный сигнал иностранным инвесторам", — сказал глава страны.

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ELTA напоминает, что президент Литвы Г. Науседа и министр иностранных дел Г. Ландсбергис принимают участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет 16-19 января в Швейцарии.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждаются самые важные вызовы, с которыми мир сталкивается сегодня: война России в Украине, европейская безопасность, рост инфляции и цен на энергоносители, а также дальнейший устойчивый экономический рост.

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