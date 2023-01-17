"В сфере финансовых услуг хватает места для новых участников рынка. Литовский рынок может заинтересовать банк Goldman Sachs в разных областях, у нас много талантов, мы отличаемся своим трудолюбием и сообразительностью в привлечении инвестиций. Явный прогресс в нашей области финансовых технологий, сильно развитая экосистема сервисных центров шлют четкий и позитивный сигнал иностранным инвесторам", — сказал глава страны.
ELTA напоминает, что президент Литвы Г. Науседа и министр иностранных дел Г. Ландсбергис принимают участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет 16-19 января в Швейцарии.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждаются самые важные вызовы, с которыми мир сталкивается сегодня: война России в Украине, европейская безопасность, рост инфляции и цен на энергоносители, а также дальнейший устойчивый экономический рост.
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