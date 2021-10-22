"В долгосрочной перспективе мы должны решительно применять диверсификацию энергоресурсов, следовать "зеленому" курсу. Я не вижу противоречия между задачами стабилизации цен на энергоносители и климатическими целями. Я думаю, что мы должны увеличить производство, если мы хотим стабильных или даже снижающихся цен", – сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе в четверг, когда прибыл на саммит ЕС.

Он напомнил, что Литва несколько лет назад освободилась от монопольной цены на газ, и Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) способствовал этому.

"Десять лет назад цены на энергоносители в Литве были одними из самых высоких, а может быть, и самые высокие в Европе. Мы заплатили дополнительную политическую наценку поставщику-монополисту "Газпром", цена была почти на 20 процентов выше рыночной. Мы взялись за диверсификацию источников энергии и построили терминал СПГ, который срезу же помог снизить цены", – сказал президент.

"Еще один вызов: в отоплении мы перешли на биомассу. Я считаю, что в нынешней ситуации нам необходимо находить подобные возможности и ресурсы", – добавил Г. Науседа.

Говоря о краткосрочной перспективе снижения цен в Литве, президент обратил внимание на проблему энергетической бедности и на инициативы по снижению роста цен на энергоносители на рынках для конечных потребителей.

"В краткосрочной перспективе нам необходимо взяться за проблему энергетической бедности. В литовском парламенте мы внесли поправки в законы, которые скоро будут приняты, они призваны компенсировать влияние повышения цен на энергию в домашних хозяйствах", – сказал Г. Науседа.

Парламент Литвы склонен поддержать план правительства по амортизации резко растущих цен на газ, электроэнергию и отопление для населения со следующего года.