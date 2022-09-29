По его словам, в последнее время принимаются решения, которые призваны повысить безопасность этого стратегического объекта.
"Уделяется большое внимание безопасности нашего терминала сжиженного природного газа. В последнее время были приняты дополнительные решения, которые должны повысить эту безопасность. Если выяснится, что и этого недостаточно, то, без сомнения, мы будем уделять этому еще больше внимания", - сказал в четверг журналистам в Вильнюсе Науседа.
"Это стратегический объект нашего государства, и с учетом последних событий в Балтийском море, несомненно, нам необходимо уделить ему самое пристальное внимание", — добавил глава государства.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заверил в среду, что Литва обеспечивает безопасность Клайпедского СПГ-терминала и других энергетических объектов, но будет обсуждаться вопрос о необходимости ее дальнейшего укрепления. Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что необходимо дополнительно укрепить и защитить терминал СПГ.
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