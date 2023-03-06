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Тайвань в настоящее время занимается развитием новой намного более эффективной технологии накопления энергии, для которой не требуются дорогие материалы, а когда на эту технологию вырастет спрос, в Литве должен появиться завод по производству новых батарей, сказал президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс.
Vidmantas Janulevičius
Vidmantas Janulevičius
© ELTA / Josvydas Elinskas

"Мы знаем, что одной из самых больших инвестиций Тайваня в Литве, вероятно, будет завод батарей", – сказал в интервью Verslo žinios Янулявичюс.

Напомним, что ранее сообщалось о четырех инвестициях Тайваня в литовские компании. С Тайванем сотрудничают Teltonika, Solitek, Oxipit и Litilit. В общей сложности фонд из Тайваня намерен инвестировать в Литве 200 млн. долларов США.

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