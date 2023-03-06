"Мы знаем, что одной из самых больших инвестиций Тайваня в Литве, вероятно, будет завод батарей", – сказал в интервью Verslo žinios Янулявичюс.

Напомним, что ранее сообщалось о четырех инвестициях Тайваня в литовские компании. С Тайванем сотрудничают Teltonika, Solitek, Oxipit и Litilit. В общей сложности фонд из Тайваня намерен инвестировать в Литве 200 млн. долларов США.