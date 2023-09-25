Президент Конфедерации промышленников Литвы: неопределенность по поводу энергоресурсов может означать издержки и инфляцию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock
Президент Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Видмантас Янулявичюс утверждает, что скачок цен на электроэнергию до 12 проц. во время ремонта электрокабеля NordBalt, соединяющего Литву и Швецию, и цена на нефть марки Brent, достигающая 95 евро за баррель, являются негативными сигналами для обрабатывающей промышленности. По его мнению, такая неопределенность по поводу энергоресурсов может означать рост производственных издержек, что вновь может привести к инфляции.

"У нас есть неопределенность с энергетическими ресурсами. Здесь как раз проводился ремонт соединения NordBalt, из-за чего выросли цены на электроэнергию, и в середине прошлой недели в середине дня у нас были цены, доходящие до 50 евроцентов за кВтч. Что не сулит ничего хорошего для производства. Цена на нефть приближается к 100 евро за баррель.

Таким образом, все издержки могут снова подскочить и здесь опять может закрутиться та же спираль", – сказал в понедельник В. Янулявичюс в интервью для радиостанции Žinių radijas.

Со 2 по 22 сентября проводился ремонт электрокабеля NordBalt, соединяющего Литву и Швецию – его включили 23 сентября.
По информации Litgrid на 4-10 сентября, средняя оптовая еженедельная цена на электроэнергию выросла на 14 проц. со 112 евро/МВтч до 127 евро/МВтч, между тем с 11 по 17 сентября цена на электроэнергию выросла еще на 12 проц. со 127 евро/МВтч до 142 евро/МВтч.

Кроме того, на прошлой неделе цена на нефть марки Brent достигла 95 долларов США за баррель. Это самый высокий показатель с ноября 2022 года.

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