Президент Конфедерации промышленников Литвы: неопределенность по поводу энергоресурсов может означать издержки и инфляцию

"У нас есть неопределенность с энергетическими ресурсами. Здесь как раз проводился ремонт соединения NordBalt, из-за чего выросли цены на электроэнергию, и в середине прошлой недели в середине дня у нас были цены, доходящие до 50 евроцентов за кВтч. Что не сулит ничего хорошего для производства. Цена на нефть приближается к 100 евро за баррель.

Таким образом, все издержки могут снова подскочить и здесь опять может закрутиться та же спираль", – сказал в понедельник В. Янулявичюс в интервью для радиостанции Žinių radijas.

Со 2 по 22 сентября проводился ремонт электрокабеля NordBalt, соединяющего Литву и Швецию – его включили 23 сентября.

По информации Litgrid на 4-10 сентября, средняя оптовая еженедельная цена на электроэнергию выросла на 14 проц. со 112 евро/МВтч до 127 евро/МВтч, между тем с 11 по 17 сентября цена на электроэнергию выросла еще на 12 проц. со 127 евро/МВтч до 142 евро/МВтч.