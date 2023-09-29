Президент: инвестиции Teltonika в Молетай – ключевое изменение для будущего всего региона

 
ELTA
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Planuojama „Teltonika“ gamykla
Planuojama „Teltonika“ gamykla
ФОТО: Įmonės nuotr.

Президент Гитанас Науседа посетил центр группы высокотехнологичных компаний Teltonika в Молетае. По данным офиса президента, глава государства обсудил с основателем группы компаний Арвидасом Паукштисом инвестиционную среду и экономическую ситуацию в стране и регионах.

Как сообщается в пресс-релизе, президент подчеркнул, что технологический центр Teltonika в Молетае является эталонным примером инвестиций в регион.

"Высокотехнологичное предприятие становится источником жизни для всего Молетайского района, здесь не только создаются новые рабочие места для жителей Молетая, но и привлекаются высококвалифицированные специалисты со всей Литвы. Инвестиции Teltonika в Молетай – это пример ключевое изменения для будущего всего региона", – сказал глава страны.
Для технологического центра, где действуют линии по тестированию, сборке и производству устройств роботизированной электроники, создан административный офис, Teltonika выделила 34 млн евро. Это крупнейшая бизнес-инвестиция за всю историю Молетая, отмечается в пресс-релизе офиса президента.

Науседа также поблагодарил Паукштиса, обладающего титулом национального мецената в Литве, за поддержку в восстановлении третьего храма в Литве.

Глава государства и первая леди в четверг посетили молетайский храм Св. апостолов Петра и Павла, на реконструкцию и содержание которого группа компаний Teltonika в последнее время выделила 1,7 млн евро, сообщает офис президента.

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