Президент: инвестиции Teltonika в Молетай – ключевое изменение для будущего всего региона

"Высокотехнологичное предприятие становится источником жизни для всего Молетайского района, здесь не только создаются новые рабочие места для жителей Молетая, но и привлекаются высококвалифицированные специалисты со всей Литвы. Инвестиции Teltonika в Молетай – это пример ключевое изменения для будущего всего региона", – сказал глава страны.

Для технологического центра, где действуют линии по тестированию, сборке и производству устройств роботизированной электроники, создан административный офис, Teltonika выделила 34 млн евро. Это крупнейшая бизнес-инвестиция за всю историю Молетая, отмечается в пресс-релизе офиса президента.