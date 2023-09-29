Президент: инвестиции Teltonika в Молетай – ключевое изменение для будущего всего региона

Как сообщается в пресс-релизе, президент подчеркнул, что технологический центр Teltonika в Молетае является эталонным примером инвестиций в регион.
"Высокотехнологичное предприятие становится источником жизни для всего Молетайского района, здесь не только создаются новые рабочие места для жителей Молетая, но и привлекаются высококвалифицированные специалисты со всей Литвы. Инвестиции Teltonika в Молетай – это пример ключевое изменения для будущего всего региона", – сказал глава страны.
Для технологического центра, где действуют линии по тестированию, сборке и производству устройств роботизированной электроники, создан административный офис, Teltonika выделила 34 млн евро. Это крупнейшая бизнес-инвестиция за всю историю Молетая, отмечается в пресс-релизе офиса президента.
Науседа также поблагодарил Паукштиса, обладающего титулом национального мецената в Литве, за поддержку в восстановлении третьего храма в Литве.
Глава государства и первая леди в четверг посетили молетайский храм Св. апостолов Петра и Павла, на реконструкцию и содержание которого группа компаний Teltonika в последнее время выделила 1,7 млн евро, сообщает офис президента.