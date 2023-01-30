"Давайте поймем правильно, что как для тайваньских, так и для китайских туристов, когда они едут в Европу, мы не являемся страной первого приоритета. Мы страна третьего приоритета. Когда они уже побывали в Испании, Италии и Франции и думают, что нужно искать новые регионы, то они едут в Литву или страны Балтии. А тогда выбирают маршрут, охватывающий регион от стран Балтии до Скандинавии. Отдельно в нашу страну азиатские туристы точно не поедут, если только это не целевое мероприятие или конференция", - сказала журналистам Ж. Гавелене.

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Президент Национальной ассоциации туристического бизнеса утверждает, что такой же туристический менталитет можно увидеть среди туристов, приезжающих из США.

"Мы очень зависимы от близлежащих рынков, чтобы быть привлекательными для отдаленных туристических рынков. Если американцы и едут сюда в групповые поездки, то они путешествуют, охватывая по крайней мере страны Балтии. Но зачастую это экскурсии, охватывающие большую территорию, когда стараются побывать и в Чехии, и в Польше, и в Скандинавских странах", - прокомментировала она.