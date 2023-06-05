Президент ассоциации гостиниц о пользе саммита НАТО: такую рекламу для страны не купишь ни за какие деньги

"Мы бы точно ни за какие деньги из нашего бюджета не купили бы такую ​​рекламу на пять лет вперед. Поэтому мы говорим, что известности нет, многие люди не знают о Литве, что мы лучшая скрытая жемчужина в Восточной Европе, теперь эта раковина будет открыта, это радует", - в понедельник Žinių radijas сказала Э. Шишкаускене.

Она пояснила, что наибольшую пользу от саммита получат гостиницы более высокой категории и в центре столицы. Также, по словам предпринимателя, пользы от мероприятия было бы еще больше, если бы оно проходило в мае или октябре, когда заполняемость отелей ниже.

"Обычно для проведения конференций гостиницы даже не отдают все комнаты, поэтому здесь будет достаточно сложная ситуация. Когда в гостиницах проживают делегации, которые не занимают все номера, но не будет возможности разместить других людей, да и других людей не будет, т. к. рейсы будут перенаправлены, остановлены и группы переведены в другие города или страны", - сказала глава ЛАГР.

Наконец, Э. Шишкаускене отметила, что гостиницы получили требования безопасности, самым важным из которых является принцип конфиденциальности. Однако, по ее словам, в связи с саммитом гостиницам не нужно будет искать дополнительных сотрудников.

"Многие спрашивают нас, кто где будет жить, но с отелями оговорена полная конфиденциальность. Они не могут раскрывать ни делегации, ни кто будет жить, ни сколько их будет жить, было бы хорошо, чтобы никто не спрашивал, но это чисто из соображений безопасности", - сказала предприниматель.

ELTA напоминает, что 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, во время которого в столице ожидаются ограничения дорожного движения и другие изменения, влияющие на нормальный ритм жизни горожан. Вильнюсское городское самоуправление призывает жителей заранее планировать свои поездки в указанные дни.

"Когда вымрет старшее поколение, я не представляю, кто будет работать в нашем секторе"

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов (ЛАГР) Эвалда Шишкаускене говорит, что гостиничный и ресторанный сектор сталкивается с нехваткой работников из-за нежелания молодежи работать в обычных для таких компаний условиях. Также, по ее словам, наблюдается меньший набор молодежи в профшколы и коллегии для получения профессий, актуальных для работы в этих отраслях.

"Человек, который хорошо работает, он и зарабатывает. Спросите, сколько зарабатывают повара, сколько зарабатывают люди с образованием, профессией и опытом. Но приходит ребенок, который ничего не умеет делать, работать официантом и хочет тысячу евро. Ты его обучаешь, но он может через два дня развернуться и пойти куда-то еще, потому что здесь надо вставать в 6 утра и подавать завтрак, собирать посуду, а он считает, что это слишком тяжело. Так что, когда вымрет старшее поколение, я не представляю, кто будет выполнять такую ​​работу. (…) Молодежь везде ищет лучших условий, и работа их всегда должна радовать. Формируется совсем другое поколение", - в понедельник Žinių radijas сказала Э. Шишкаускене.

"Мы это чувствуем и в профшколах и коллегиях, куда молодежь уже не поступает на нужные профессии в таком количестве. Необходимо восстановить этот авторитет", - добавила она.

По словам президента ЛАГР, возможным решением проблемы стал бы набор работников из третьих стран. Однако, по ее словам, гостиницы и предприятия общепита сталкиваются с проблемой привоза работников, а из-за недостатков миграционной системы не могут быстро перенять иностранцев из сокращающегося промышленного сектора.

"У нас есть проблема с ввозом работников. А когда заводы закрываются и промышленность сокращается, очень жаль, что мы не можем взять в наш сектор работников, приехавших из третьих стран. Потому что они приходят работать в определенные компании и фактически должны покинуть страну и снова въехать, чтобы работать в другом месте. И на получение этой визы уходят месяцы. И мы разговариваем с Министерством (внутренних дел – ELTA) и Департаментом миграции, что было бы очень хорошо, если бы была гибкость", - сказала она.

Э. Шишкаускене также сказала, что наблюдаемый среди некоторых политиков менталитет о том, что нехватку работников следует устранять за счет трудоустройства безработных литовцев, не соответствует действительности. По ее мнению, многие такие безработные не ищут работу.

"Сейчас мы слышим: позвольте работать литовцев, потому что рецессия и столько безработных. Это плохо, если власти так считают, потому что это означает, что они не очень ориентируются в ситуации в бизнесе. Потому что литовцы, у которых нет работы, не хотят работать. Им лучше жить скромнее на получаемые пособия", - заверила она.