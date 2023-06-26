Президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Литвы: требуется всеобщий налог на недвижимость

"Каких жертв требует Европа, она не требует повышать налоги на индивидуальную деятельность. Он не требует пересмотра налогообложения, что происходит с налогом на прибыль и т. д. Она просит ввести всеобщий налог на недвижимость, что сейчас, согласно проекту, и сделано, – чтобы его платили все с учетом медианы", – сказала Д. Чибирене в интервью радиостанции Žinių radijas в понедельник.

"Европа требует пожертвовать только недвижимостью. И ей "до лампочки" все остальное в этом пакете. (...) Это может ждать несколько лет, и Литва ничего не потеряет", – пояснила она.

Д. Чибирене также в очередной раз подчеркнула, что пакет налоговых реформ ухудшает положение самозанятых. По ее словам, в случае одобрения предлагаемых изменений самозанятым придется либо отказаться от отпуска, либо подумать о переносе бизнеса в другую страну.