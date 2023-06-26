Президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Литвы: требуется всеобщий налог на недвижимость

"Каких жертв требует Европа, она не требует повышать налоги на индивидуальную деятельность. Он не требует пересмотра налогообложения, что происходит с налогом на прибыль и т. д. Она просит ввести всеобщий налог на недвижимость, что сейчас, согласно проекту, и сделано, – чтобы его платили все с учетом медианы", – сказала Д. Чибирене в интервью радиостанции Žinių radijas в понедельник.
"Европа требует пожертвовать только недвижимостью. И ей "до лампочки" все остальное в этом пакете. (...) Это может ждать несколько лет, и Литва ничего не потеряет", – пояснила она.
Д. Чибирене также в очередной раз подчеркнула, что пакет налоговых реформ ухудшает положение самозанятых. По ее словам, в случае одобрения предлагаемых изменений самозанятым придется либо отказаться от отпуска, либо подумать о переносе бизнеса в другую страну.
"Если взять того человека, которого, по словам Минфина, это коснется. Если человек осуществляет индивидуальную деятельность и получает 36 тыс. евро дохода до вычета налогов, или его доход составляет 3 тыс. евро в месяц, то такой человек, в случае одобрения налоговой реформы, в 2026 году должен будет заплатить дополнительно 3 тыс. евро налогов. Он зарабатывает 3 тыс. евро в месяц, что означает, что ему понадобится дополнительный месяц, чтобы заработать эту сумму", — пояснила президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов.
"Откуда его взять? (...) Либо ему придется отказаться от отпуска, либо подумать о переносе своей деятельности в другую страну", – отметила она.
В итоге, президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Литвы подчеркнула, что налоговая реформа не коснется "теневиков", а повышение налогов только подталкивает к переходу на теневой рынок.
"Тех, кто в тени, налоговая реформа не коснется. Повышайте налоги сколько хотите, сколько они решили платить, столько и покажут. Больше от них не вырвешь. Повышение налогов всегда подталкивает к уходу в тень", — сказала Д. Чибирене.