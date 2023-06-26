26 июня 2023 г. 10:56

Президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Литвы: требуется всеобщий налог на недвижимость

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Как утверждает президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Литвы Дайва Чибирене, Европейской комиссии (ЕК) не нужен весь пакет налоговой реформы, чтобы выделить Литве средства Фонда восстановления и устойчивости (RRF). По ее словам, для получения средств фонда RRF достаточно только всеобщего налога на недвижимое имущество (НИ).

"Каких жертв требует Европа, она не требует повышать налоги на индивидуальную деятельность. Он не требует пересмотра налогообложения, что происходит с налогом на прибыль и т. д. Она просит ввести всеобщий налог на недвижимость, что сейчас, согласно проекту, и сделано, – чтобы его платили все с учетом медианы", – сказала Д. Чибирене в интервью радиостанции Žinių radijas в понедельник.

"Европа требует пожертвовать только недвижимостью. И ей "до лампочки" все остальное в этом пакете. (...) Это может ждать несколько лет, и Литва ничего не потеряет", – пояснила она.

Д. Чибирене также в очередной раз подчеркнула, что пакет налоговых реформ ухудшает положение самозанятых. По ее словам, в случае одобрения предлагаемых изменений самозанятым придется либо отказаться от отпуска, либо подумать о переносе бизнеса в другую страну.

"Если взять того человека, которого, по словам Минфина, это коснется. Если человек осуществляет индивидуальную деятельность и получает 36 тыс. евро дохода до вычета налогов, или его доход составляет 3 тыс. евро в месяц, то такой человек, в случае одобрения налоговой реформы, в 2026 году должен будет заплатить дополнительно 3 тыс. евро налогов. Он зарабатывает 3 тыс. евро в месяц, что означает, что ему понадобится дополнительный месяц, чтобы заработать эту сумму", — пояснила президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов.

"Откуда его взять? (...) Либо ему придется отказаться от отпуска, либо подумать о переносе своей деятельности в другую страну", – отметила она.
В итоге, президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Литвы подчеркнула, что налоговая реформа не коснется "теневиков", а повышение налогов только подталкивает к переходу на теневой рынок.

"Тех, кто в тени, налоговая реформа не коснется. Повышайте налоги сколько хотите, сколько они решили платить, столько и покажут. Больше от них не вырвешь. Повышение налогов всегда подталкивает к уходу в тень", — сказала Д. Чибирене.

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