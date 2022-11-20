Прежде чем брать пластиковый пакет, придется подумать: торговцы задаются вопросом, как реализовать новое требование

LNK узнал у покупателей, как они оценивают такие изменения.

“Может, тогда и не возьму”, — говорит жительница Вильнюса.

“Эти пакеты можно использовать несколько раз. Я дойду до дома, а потом снова смогу прийти с ним”, — подумал другой житель Вильнюса.

“Так теперь бумажных хватаем”, — заметил другой покупатель.

“Либо бумажные, либо без пакета, в руки взять можно. Лучше не загрязнять окружающую среду”, — сказала жительница столицы.

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“Если бы он мне действительно был нужен, я бы все равно его взяла, но сейчас уже не беру. Может этот момент сдержал бы немного”, — сказала собеседница в магазине.

Один литовец использует 300 пластиковых пакетов в год, поэтому, по мнению Комитета Сейма по окружающей среде, это попытка контролировать чрезмерное использование пластика. Исключение составляют пакеты для упаковки мяса и рыбы, ведь заменить их нечем, по крайней мере, пока.

“Действительно, большое количество полиэтиленовых пакетов используется. Мы думаем об изменении привычек потребителей, побуждая их задуматься о том, действительно ли нужен этот пакет”, – прокомментировала консерватор Айсте Гедвилене.

Специалист по охране окружающей среды приветствует стремление членов Сейма ввести налог на пластиковые пакеты. Однако она отмечает, что пакеты — это только верхушка айсберга, и с рынка нужно убрать гораздо больше пластика.

“Когда мы смотрим на то, сколько пластиковых отходов образуется в целом, мы можем судить только по цифрам, что количество, потребляемое за год, эквивалентно весу четырех телебашен”, — прокомментировала Ева Будрайте, глава Института зеленой политики.

Кроме того, по мнению эколога, пример зарубежных стран показывает, что торговцы нашли и другие способы обойти закон. Они начали упаковывать всю продукцию в полиэтиленовые пленки.

“И это привело к тому, что потребление пластика в количественном выражении не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось. Сейчас ситуация стала настолько серьезной, что даже Франция, Италия и Испания принимают решения, которые ограничили бы подобную практику торговцев”, - сказала Е. Будрайте.

Торговцы в Литве еще не нашли наиболее удобного способа ценообразования на пакеты. Однако оптовые сети не выступают против решениеяСейма. Они говорят, что это хорошо как для бизнеса, так и для окружающей среды.

"Мы поддерживаем это решение. Нам просто нужно найти удобный способ, чтобы покупатели могли удобно покупать эти пакеты и пользоваться ими”, — прокомментировала Вайда Будрене, представитель сети магазинов Iki.

Да и настроение у торговцев не столь позитивное.

“Я понятия не имею, как это реализовать. Должны ли мы наклеивать штрих-код на каждый пакет?”, — задается вопросом Симас Бендорас, директор Koops mažmena.

Они сомневаются в том, что налог будет эффективным, и опасаются, что правительство возложит на плечи мелких торговцев более сложную бюрократию.

“Это просто перекладывает расходы на покупателя, а бремя администрирования — на продавца. Поэтому я думаю, что это не даст должного эффекта. И больше внимания нужно уделять информированию, чем запретам, к которым мы все здесь очень привыкли”, — прокомментировал С. Бендорас.

Однако члены Сейма подчеркивают, что установление цен на полиэтиленовые пакеты — это только начало.

“Мы пьем так много кофе на заправках, и не все заправки дают скидки, если вы приходите со своей многоразовой чашкой. И это действительно большая трагедия. Нужно призвать бизнес к адаптации и применению скидок", - сказал член Сейма Томас Томилинас.

Самые легкие полиэтиленовые пакеты после окончательного голосования Сейма будут облагаться налогом с первого июля следующего года. Говорят, что они будут стоить до 5 центов.