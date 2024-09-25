Престижные районы Вильнюса, где не будет новых строек

„На рынке можно найти отдельные новые объекты в районах Жверинас, Ужупис, Старый город или старой части Антакальниса, появившиеся в процессе конверсии или реновации, однако такого жилья немного, а появляющиеся варианты быстро находят нового хозяина“, – сказал глава компании Resolution Паулюс Шатикас.
Жверинас – меньше всего предложений
Старая часть Жверинаса считается самым роскошным районом. Жверинас - это зеленые парки, тихие улочки и исторические виллы, что делает район привлекательным и среди вильнюсцев и среди приезжих. Однако в старой части района сейчас есть всего несколько новых проектов, в будущем их также не будет много. В этом районе предложений очень мало.
Квадратный метр жилья в этом районе стоит больше 5000-6000 евро.
Большая часть зданий старого Жверинаса включены в список исторического наследия, поэтому возможностей застройки там немного. Историческая архитектура и дома, построенные на стыке XIX–XX вв. в этом районе находятся под охраной. Даже если бы появился свободный участок, застройщика ждет масса требований, чтобы был сохранен уникальный дух района.
Единственный на данный момент проект, который строят путем конверсии – это „KANSO Sakalų 4 на ул. Сакалу.
В 2025 году, когда будет завершен этот проект и строительство некоторых офисных зданий, стройки на этой части города временно прекратятся.
Ужупис – Республика, в которой нет свободной земли
Ужупис славится своей богемностью и независимой Ужупской республикой. Это также один из районов, в которых не будет активного развития. Это место привлекает художников и творческих, но не современной архитектурой и многоквартирными домами.
Сейчас в этом районе квартиры можно купить только в нескольких проектах, есть несколько небольших домов, но, как и в Жверинасе, новых участков практически не осталось.
Старый город – самый желанный и недоступный
Никто не удивится тому, что в Старом городе новых строек нет и не предвидится в будущем.
„Жверинас, Ужупис, Стаый город и старая часть Антакальниса отличаются одной общей чертой – на первом месте здесь защита исторической памяти и природы. Это районы, в которых власти стараются всеми силами охранять то, что делает их уникальными – историю, архитектуру, природу. По этой причине эти места считаются престижными и желанными среди новоселов. Однако новых вариантов там больше не станет“, – заметил Шатикас.
Он сказал, что квадратный метр жилья в Старом городе стоит больше 10 000 евро.
Антакальнис – необычный район
Еще один престижный район - Антакальнис. Его ценят за роскошь, спокойствие и зеленые зоны. „Официально Анатакальнис – большой район, на его территории есть разные проекты. Но престижной частью считается лишь старый Антакальнис, его историческая часть, рядом с центром и рекой Нерис. Там много парков, зелени и покоя. В этой части практически нет строек“, – сказал эксперт.
Как и в других районах, причина как раз нехватка участков и сложность планирования.