Премьер: у ЕК нет претензий к плану стимулирования экономики Литвы

"Я не знаю, с кем говорил президент в европейских ведомствах, не имею понятия. Я сама говорила с вице-президентом Маргрете Вестагер, с ней также говорила и министр финансов, идут и рабочие дискуссии", – сказала премьер журналистам в пятницу.

"Насколько мне известно, по реакциям Комиссии, у нее нет к нам претензий по поводу реформ, которые планируется финансировать на эти средства", – сказала она.

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Премьер отметила, что Фонд оживления и повышения мощи экономики предназначен для реализации правительственной программы, и для намеченных в ней мер в сфере трансформации образования, здравоохранения, по снижению социальной отчужденности, повышению доли "зеленой" и "цифровой" экономики.

По словам министра финансов Гинтере Скайте, план включал согласование и социальными партнерами, но пока не предавать его гласности просила сама Еврокомиссия для того, чтобы не формировались необоснованные ожидания.

"По моему личному мнению, секторные презентации были, было согласование с социальными партнерами, но презентация интегрированного плана согласовывалась с Еврокомиссией, нас попросили не представлять интегрированный план до тех пор, пока нет конкретного согласования по всем реформам, которые мы реализуем за счет этого финансового источника", – сказала Г. Скайсте на презентации плана в пятницу.

На "зеленую реформу" планируется выделить 823 млн евро (37% средств), на внедрение цифровых технологий – 445 млн евро (20%), сфере образования – 311 млн евро (14%), на здравоохранение – 267 млн евро (12%), для рынка труда и социальной вовлеченности – 111 млн евро (5%), на инновации и науку – 200 млн (9%),а на повышение эффективности госсектора – 67 млн евро (3%).

В четверг президент Гитанас Науседа заявил, что дискуссии по плану идут "за закрытыми дверями", а "из ведомств Европы приходят достаточно плохие отзывы о том, что уже было представлено".