Премьер о втором литовском "единороге" : инвесторы в Литве чувствуют себя безопасно

Об этом она заявила в пятницу на встрече с основателями и руководителями компании Nord Security Эймантасом Сабаляускасом и Томом Окманом, поздравив компанию с тем, что она стала вторым литовским «единорогом» — стартапом стоимостью более миллиарда долларов.

«Это большой шаг вперед и большое международное признание. Кроме того, это конкретное доказательство того, что инвесторы в Литве могут чувствовать себя в безопасности – в данном случае они проголосовали своими деньгами за то, что Литва – безопасная страна. Поздравляю и желаю, чтобы не было недостатка в энтузиазме для достижения новых целей, а также надеюсь, что это будет стимулом для тех литовских стартапов, которые сегодня только делают свои первые шаги», – приводятся слова премьера в пресс-релизе.

Литовский стартап Nord Security привлек инвестиции в размере 100 млн долларов США, а их стоимость компании достигла 1,6 млрд долларов США.

Окман ранее говорил BNS, что компания не стремилась к такой оценке, но признание является хорошей новостью не только для бизнеса, но и для Литвы, на которую могут обратить внимание иностранные инвесторы.