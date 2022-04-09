Премьер о втором литовском "единороге" : инвесторы в Литве чувствуют себя безопасно

Об этом она заявила в пятницу на встрече с основателями и руководителями компании Nord Security Эймантасом Сабаляускасом и Томом Окманом, поздравив компанию с тем, что она стала вторым литовским «единорогом» — стартапом стоимостью более миллиарда долларов.
«Это большой шаг вперед и большое международное признание. Кроме того, это конкретное доказательство того, что инвесторы в Литве могут чувствовать себя в безопасности – в данном случае они проголосовали своими деньгами за то, что Литва – безопасная страна. Поздравляю и желаю, чтобы не было недостатка в энтузиазме для достижения новых целей, а также надеюсь, что это будет стимулом для тех литовских стартапов, которые сегодня только делают свои первые шаги», – приводятся слова премьера в пресс-релизе.
Литовский стартап Nord Security привлек инвестиции в размере 100 млн долларов США, а их стоимость компании достигла 1,6 млрд долларов США.
Окман ранее говорил BNS, что компания не стремилась к такой оценке, но признание является хорошей новостью не только для бизнеса, но и для Литвы, на которую могут обратить внимание иностранные инвесторы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рост цен на продукты остановится нескоро: эксперты советуют, на чем экономить
Пасха в этом году будет самой дорогой за последние 5...
Мужчина, эвакуирующий людей из Харькова: поведение жителей вызывает у нас беспокойство
Пока украинские военные воюют с российскими...
В Литве изменился порядок компенсации лекарств, часть пациентов лишилась льгот
Не удивляйтесь, если в аптеке узнаете, что ваши...
Посол Литвы в России: ситуация в России печальная, что творится в провинции – ужасно
Посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас вернулся на...
Метеорологи рассказали, какой будет вторая половина апреля
Специалисты Литовского гидрометеорологического...