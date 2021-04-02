Премьер-министр Литвы: все магазины планируют открыть 12 апреля

В пятницу премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните встречалась с представителями торговли.

Шимоните после встречи сказала, что правительство на следующей неделе обсудит возможности открытия торговых центров и, если эпидемиологическая ситуация позволит, они могут работать с 12 апреля.

"Мы слышим, на что надеется бизнес и, хотя во всей Литве эпидемиологическая ситуация еще не улучшается, мы ищем возможность безопасно открыть не только торговые центры, но мы надеемся, что работников будут в обязательном порядке тестировать, будет продолжаться вакцинация, будут соблюдать и другие меры необходимости, что позволит открыть сферу культуры: мероприятия на улице и в помещениях, при соблюдении безопасности", - сказала премьер, заметив, что правительство обсудит этот вопрос в среду.

По ее словам, важно, чтобы работники открывшегося бизнеса своевременно проходили тестирование.

"Обсуждались две основные темы. Речь шла об открытии всех магазинов, торговых центров, магазинов в торговых центрах, по нынешнему плану, этот вопрос обсудят в среду, если решение примут, то магазины откроются с 12 апреля", – сказала президент Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене.

Торговцы также попросили выделить им дополнительную помощь, поскольку большую часть торговцев действующие субсидии не охватывают.

"Торговля - специфическая деятельность – в ней есть фактор накопившихся запасов. Запасы надо реализовать, в ходе реализации появляется оборот, а с ним у убытки. Нынешние схемы это обстоятельство не учитывают. Поэтому было решено не корректировать имеющиеся пакеты (...). Но, может, нам надо сделать домашнюю работу, может, возможны какие-то модификации. Но это не вопрос этого дня", – заверила Вайнене.

Напомним, что ужесточенные действия карантина действуют с 16 декабря 2020 года, в тот день закрылись магазины и рыночные павильоны, многие из них не работают до сих пор.