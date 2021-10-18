Премьер-министр Литвы: синхронизация ЛЭП с Европой должна завершиться в 2025 году

В понедельник Госкомиссия под ее председательством оценила прогресс в проведении этих работ, сообщила правительственная канцелярия.
"Пандемия может скорректировать сроки некоторых технических работ, однако финальный срок останется неизменным. Литва и далее будет прилагать все усилия для того, чтобы синхронизация завершилась как и планировалось – до конца 2025 года", – заявила И. Шимоните.
В этом году Литва планирует завершить еще два проекта в рамках синхронизации – расширить перемычку ЛЭП с Польшей LitPol Link и оптимизировать ЛЭП на северо-востоке Литвы.
До сих пор Латвия, Литва и Эстония вместе с Россией и Беларусью еще действуют в постсоветской энергосистеме IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и планируют синхронизироваться с сетями Европы.
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