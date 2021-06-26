aA
Подорожание электроэнергии и газа с июля - цена оживления экономики. Правительство не может управлять этим процессом, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По ее словам, оживление экономики и приводит к росту цен.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

"В случае с газом мы вернулись на уровень 2019 года, поскольку в прошлом году уровень был ненормально низким и так уж есть, что цены на нефтепродукты напрямую зависят от "здоровья" мировой экономики", – сказала Шимоните.

"Когда у нас дешевеет бензин, мы радуемся, когда он дорожает, нам это не нравится, но надо понимать, что это цена оживления экономики", – прибавила она.

Статьи по теме:
Экономисты предупреждают о быстром росте цен на товары и услуги  (102)
Премьер Литвы о ценах на электричество и газ: правительство в этот процесс не вмешивается  (48)

Премьер подчеркнула, что установка цен деполитизирована, поэтому правительство не может влиять на цены.

"Много лет уже политики не влияют на цены. Это сделано не просто так, а чтобы мы не сталкивались с такими ситуациями, с какими сталкивались прежде, когда необоснованно принимались определенные решения, которые в обычном режиме диктует конъюнктура рынка, цены на сырье. Потом по политическому расчету приходится принимать более болезненные решения", – сказала Шимоните.

По ее словам, правительство должно заботиться не о ценах, а о доходах жителей.

"В этом плане решения правительства будут адекватными и в вопросе минимальных зарплат, и в вопросе пенсий и других доходов, которые позволяют людям оплатить эти расходы", – сказала премьер-министр.

В конце мая Государственная комиссия по регулированию цен объявила, что из-за роста цен на сырье, с июля электричество в Литве подорожает на 8%, а газ на 26-50%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Жителей Литвы ждут перемены: за 75 млн. евро установят новые счетчики, не придется декларировать показания (80)

Литовская компания Energijos skirstymo operatorius ( ESO ) подписала с...

С июля большая часть потребителей в Литве будет дороже платить за электричество (36)

С июля 2021 года большая часть бытовых потребителей в...

TOP новостей

Ученый предупреждает: есть две страны, где больше всего распространен штамм дельта (10)

Распространение индийского штамма (дельта) в Европе...

Премьер-министр Литвы: подорожание электричества и газа - цена оживления экономики (149)

Подорожание электроэнергии и газа с июля - цена...

Из списка пораженных вычеркнули 13 европейских стран и 7 островов (4)

13 европейских государств и 7 островов вычеркивают из...

Актуально для планирующих визит к врачу: кое-где ситуация трагическая (24)

Пандемия подходит к концу, однако, похоже, что...

Коронавирус в Литве: 44 новых случая, никто не умер (1)

За минувшие сутки в стране были выявлены 44 новых случая...