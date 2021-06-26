"В случае с газом мы вернулись на уровень 2019 года, поскольку в прошлом году уровень был ненормально низким и так уж есть, что цены на нефтепродукты напрямую зависят от "здоровья" мировой экономики", – сказала Шимоните.

"Когда у нас дешевеет бензин, мы радуемся, когда он дорожает, нам это не нравится, но надо понимать, что это цена оживления экономики", – прибавила она.

Премьер подчеркнула, что установка цен деполитизирована, поэтому правительство не может влиять на цены.

"Много лет уже политики не влияют на цены. Это сделано не просто так, а чтобы мы не сталкивались с такими ситуациями, с какими сталкивались прежде, когда необоснованно принимались определенные решения, которые в обычном режиме диктует конъюнктура рынка, цены на сырье. Потом по политическому расчету приходится принимать более болезненные решения", – сказала Шимоните.

По ее словам, правительство должно заботиться не о ценах, а о доходах жителей.

"В этом плане решения правительства будут адекватными и в вопросе минимальных зарплат, и в вопросе пенсий и других доходов, которые позволяют людям оплатить эти расходы", – сказала премьер-министр.

В конце мая Государственная комиссия по регулированию цен объявила, что из-за роста цен на сырье, с июля электричество в Литве подорожает на 8%, а газ на 26-50%.