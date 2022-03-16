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Для кедайнской компании по производству фосфорных удобрений Lifosa, которая не может действовать из-за санкций Евросоюза, сделано исключение - ей разрешено рассчитаться с работниками, сообщила премьер Литвы Ингрида Шимоните.
„Lifosa“
„Lifosa“
© Bendrovės nuotr.

"По моим данным, это сделано, в таком случае МИД дает отдельное разрешение выплатить зарплату", - сказала премьер журналистам после заседания правительства.

Глава правительства не могла сказать, какой будет дальнейшая судьба компании.

"Это отдельное предприятие частного сектора, какое решение сегодня лучшее - я не могу сказать. Лучше всего было бы, если бы у компании были акционеры, которые не вызывают вопросов о связях с Владимиром Путиным", - сказала Шимоните.

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В деятельности компании начались перебои, когда Евросоюз 9 марта включил в санкционные списки косвенного владельца Lifosa, российского олигарха Андрея Мельниченко, и были заморожены счета компании, поэтому она не может продолжать деятельность.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в среду сказал BNS, что предлагает, чтобы Lifosa было разрешено выплатить зарплаты, заплатить налоги государству и за коммунальные услуги.

Представители Lifosa в среду сказали, что из-за замороженных счетов невозможно рассчитаться с работниками, заплатить налоги, оплатить коммунальные услуги.

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