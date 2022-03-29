Премьер Литвы: ориентированным на восток перевозчикам придется искать другие рынки

"Жалко об этом говорить, но большая часть наших перевозчиков, особенно железнодорожных, транспортных компаний, была ориентирована именно на восточный рынок. Несмотря на то, что правительство с первых дней своей работы призывало "Литовские железные дороги" диверсифицировать рынки, были определенные изменения, например, открыт Каунасский интермодальный терминал, но чтобы осуществить это до конца нужно будет больше времени", – сказала премьер.
Она заметила, что из тех грузов, которые едут через Литвы, с литовскими номерами едет около 15% фур, остальные- с российскими или белорусскими номерами. По ее словам, это означает, что грузоперевозками занимаются в основном зарегистрированные не в Литве субъекты.
"Все же большая часть наших перевозчиков работает с западными рынками, в Литву они практически не заезжают. Очевидно, что компаниям, больше ориентированным на восточные рынки, придется искать другие рынки", – заметила Шимоните.
Напомним, что премьеры Литвы, Латвии и Эстонии в минувший четверг распространили совместное обращение к главам ЕС с призывом увеличить давление на Россию из-за ее войны в Украине и помогающую ей в этом Беларусь.
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