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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что немалая часть литовских перевозчиков ориентирована на Восток. По ее словам, это направление столкнулось с санкциями и другими ограничениями.
Премьер Литвы: ориентированным на восток перевозчикам придется искать другие рынки
© A.Stackevič nuotr.

"Жалко об этом говорить, но большая часть наших перевозчиков, особенно железнодорожных, транспортных компаний, была ориентирована именно на восточный рынок. Несмотря на то, что правительство с первых дней своей работы призывало "Литовские железные дороги" диверсифицировать рынки, были определенные изменения, например, открыт Каунасский интермодальный терминал, но чтобы осуществить это до конца нужно будет больше времени", – сказала премьер.

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Она заметила, что из тех грузов, которые едут через Литвы, с литовскими номерами едет около 15% фур, остальные- с российскими или белорусскими номерами. По ее словам, это означает, что грузоперевозками занимаются в основном зарегистрированные не в Литве субъекты.

"Все же большая часть наших перевозчиков работает с западными рынками, в Литву они практически не заезжают. Очевидно, что компаниям, больше ориентированным на восточные рынки, придется искать другие рынки", – заметила Шимоните.

Напомним, что премьеры Литвы, Латвии и Эстонии в минувший четверг распространили совместное обращение к главам ЕС с призывом увеличить давление на Россию из-за ее войны в Украине и помогающую ей в этом Беларусь.

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