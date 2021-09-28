"Спасибо господину Неверовичу (советник президента), но правительство уже решает эти вопросы, думаю, в скором времени поступят предложения. Этот рост цен обусловлен ситуацией на рынке. У нас на рынке наблюдается шок по ряду причин – как из-за большого спроса, так и из-за попыток оказать влияние на страны-члены и использовать Nord Stream 2 еще до его запуска. Это печальное доказательство того, как такие проекты становятся геополитическим оружием", – сказала Шимоните.

По ее словам, нынешний быстрый рост цен со временем выровняется, но его надо разделить во времени – для этого нужно менять законы.

"Минэнерго уже готовит поправки, ведется также дискуссия об отсрочке окончательной даты либерализации рынка, если мы увидим, что это принесет пользу жителям, то предложим такое решение. Конечно, будут предусмотрены дополнительные средства, которые потребуются людям с небольшими доходами, для оплаты счетов за отопление. Хочу напомнить, что во время коронавируса были приняты поправки к закону, которые в нынешних условиях позволяют не оценивать имущество жителей при назначении компенсаций и социальных выплат, это большое подспорье", – сказала премьер.

По ее словам, в прошлом году эти поправки не были актуальными, поскольку цены были ниже.

"Сейчас, когда ситуация неблагоприятная, к сожалению, очевидно, что больше людей обратит на это внимание и будет обращаться за консультациями. Мы считаем, что со временем ситуация выровняется, просто это повышение не будет большим ударом по счетам", – сказала премьер.