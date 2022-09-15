Премьер Литвы назвала цену на газ: будет в два раза выше

"У нас есть несколько разных сценариев. Я бы сказала, что на эту осень центральный сценарий цены - 230 евро/МВт, а с Нового года и весной следующего года - 180 евро/МВт", – сказала она.

По словам премьера, на компенсации в этом году из бюджета потребуется 700-800 млн. евро, однако окончательные потребности будут зависеть от тенденций на рынке.

"Сейчас при подсчете компенсаций, берут во внимание максимальные цены, но если цены будут ниже, значит, просто потребуется меньше денег, значит, разница, которую надо покрыть на деньги налогоплательщиков, будет меньше. Это было бы хорошей новостью при нынешних обстоятельствах", – сказала Шимоните.