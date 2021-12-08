По словам Каи Каллас, проблема в среду обсуждалась на состоявшемся в Вильнюсе заседании Балтийского Совета министров.

"Рост цен (в энергетике - BNS) вынуждает нас действовать быстро. Мы обсудили, как можно было бы увеличить предложение, чтобы снизились цены. Нам нужна более мощная общая система, которая помогла бы выдержать и высокие цены, и кризисы. Лучший способ достичь этого - инвестировать в новые генерирующие мощности и экономию энергии", - сказала Каллас на совместной пресс-конференции в Вильнюсе.

По ее словам, странам Балтии вместе с другими государствами Европейского союза (ЕС) следует прикладывать все усилия, чтобы повысить безопасность своих поставок и ускорить строительство новых мощностей.

"Шок цен на электроэнергию не должен стать новой реальностью, и понятно, что люди и предприятия ждут от правительств уверенности", - сказала эстонский премьер.

По ее словам, тема цен в энергетике будет обсуждаться на следующей неделе на предстоящем в Брюсселе заседании Европейского совета.

Из-за холодной погоды, сокращения выработки и дороговизны газа часовая рыночная цена электроэнергии в странах Балтии в начале недели превышала тысячу евро за мегаватт-час.