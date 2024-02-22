Prekių gausa, управляющая сетью магазинов секонд-хенд, планирует уволить всех сотрудников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Prekių gausa“
„Prekių gausa“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Обанкротившаяся компания Prekių gausa, управляющая магазинами секонд-хенд, планирует уволить 74 работника и проинформировала об этом Службу занятости.

По данным Государственного фонда социального страхования (Содра), на 20 февраля в ней работало столько же сотрудников, сколько планируется уволить, т. е. 74 сотрудника, которым средняя зарплата, выплаченная в декабре, составила 1178,38 евро (около 837 евро "на руки").

У компании был долг в размере 21 258,18 евро перед бюджетом Государственного фонда социального страхования.

Согласно Реестру юридических лиц, акционерами Prekių gausa являются Эдмундас Симонавичюс и Саулюс Валантинавичюс. Компания была основана в 1994 году в Куршенай Шяуляйского района.

В 2023 году Prekių gausa получила доход в размере 2,38 млн. евро, понесла убыток в размере 368 000 евро.

„Prekių gausa“
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