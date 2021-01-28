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В январе этого года в Литве, по предварительным оценкам, месячная инфляция, рассчитанная по согласованному с другими странами Евросоюза индексу потребительских цен (СИПЦ), была 0,4%.
Предварительный показатель инфляции в Литве в январе – 0,4 %
© Shutterstock

На основании неокончательных данных, согласованная предварительная годовая (в январе 2021 по сравнению с январем 2020 года) инфляция равнялась 0,2%, сообщает Департамент статистики.

Департамент статистики сообщает, что наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на товары и услуги сферы здравоохранения, алкогольные напитки и табачные изделия, товары и услуги по обстановке жилья, домашнюю утварь и товары по уходу за жильем, а также снижение цен на транспорт, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги.

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