Предварительный показатель инфляции в Литве в январе – 0,4 %

На основании неокончательных данных, согласованная предварительная годовая (в январе 2021 по сравнению с январем 2020 года) инфляция равнялась 0,2%, сообщает Департамент статистики.
Департамент статистики сообщает, что наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на товары и услуги сферы здравоохранения, алкогольные напитки и табачные изделия, товары и услуги по обстановке жилья, домашнюю утварь и товары по уходу за жильем, а также снижение цен на транспорт, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги.
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