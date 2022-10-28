По его данным, наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на пищевые продукты, безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие товары и услуги топливной сфере, товары и услуги транспортной сферы.
Предварительное месячное изменение потребительских цен в октябре, по сравнению с сентябрем, составило 1,3%.
Показатель инфляции рассчитан по согласованному индексу потребительских цен.
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