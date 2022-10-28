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В октябре этого года предварительный показатель годовой инфляции в Литве, по сравнению с октябрем 1 года, составил 22%, сообщил Департамент статистики.
Infliacija
Infliacija

По его данным, наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на пищевые продукты, безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие товары и услуги топливной сфере, товары и услуги транспортной сферы.

Предварительное месячное изменение потребительских цен в октябре, по сравнению с сентябрем, составило 1,3%.

Показатель инфляции рассчитан по согласованному индексу потребительских цен.

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