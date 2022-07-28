Предварительные данные – инфляция в Литве в июле составила 20,8%

Департамент статистики сообщает, что на годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, подорожание жилья, повышение цен на воду, электричество, газ и другие товары и услуги.

Месячная инфляция в Литве (если сравнить данные за июнь и июль 2022 г.) составила 0,7%.