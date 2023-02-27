На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо, транспортные товары и услуги.
Предварительная оценка среднегодовой инфляции, рассчитанная по СИПЦ, в феврале составляет 19,6 проц.
Предварительное месячное изменение цен (февраль 2023 г., по сравнению с январем), рассчитанное по СИПЦ, составляет 0,6 проц.
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