На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо, транспортные товары и услуги.

Предварительная оценка среднегодовой инфляции, рассчитанная по СИПЦ, в феврале составляет 19,6 проц.

Предварительное месячное изменение цен (февраль 2023 г., по сравнению с январем), рассчитанное по СИПЦ, составляет 0,6 проц.