По данным специалистов в сфере статистики, на годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги, продукты питания и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги.

Предварительное месячное изменение потребительских цен в сентябре по сравнению с августом составило 2,8%.

Годовая инфляция в августе достигла 22,4%, а месячная инфляция составила 1%.

Показатели рассчитываются на основе индекса потребительских цен (ИПЦ), согласованного с другими странами Европейского Союза.