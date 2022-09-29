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Предварительная годовая инфляция в Литве в сентябре составила 22,5%, сообщил в четверг Департамент статистики. Годовая инфляция в сентябре была выше, чем в августе.
Kainos
Kainos
© Shutterstock

По данным специалистов в сфере статистики, на годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги, продукты питания и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги.

Предварительное месячное изменение потребительских цен в сентябре по сравнению с августом составило 2,8%.

Годовая инфляция в августе достигла 22,4%, а месячная инфляция составила 1%.

Показатели рассчитываются на основе индекса потребительских цен (ИПЦ), согласованного с другими странами Европейского Союза.

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