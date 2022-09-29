По данным специалистов в сфере статистики, на годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги, продукты питания и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги.
Предварительное месячное изменение потребительских цен в сентябре по сравнению с августом составило 2,8%.
Годовая инфляция в августе достигла 22,4%, а месячная инфляция составила 1%.
Показатели рассчитываются на основе индекса потребительских цен (ИПЦ), согласованного с другими странами Европейского Союза.
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