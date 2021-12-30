Предварительная инфляция в Литве в декабре составила 10,7%

Согласованная предварительная годовая инфляция (в декабре по сравнению с декабрем 2020 года) была 10,7%, сообщил Департамент статистики на основании неокончательных данных.

Департамент сообщает, что наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на жилищные и транспортные товары и услуги, поставки электроэнергии, воды и газа и прочего топлива, пищевые продукты и безалкогольные напитки.

В ноябре месячная инфляция, рассчитанная на основании Согласованного с другими странами Евросоюза (ЕС) индексом потребительских цен, составила 0,9%, годовая – 9,3%, а среднегодовая – 3,7%.