aA
В Литве в марте, по предварительным данным, годовая инфляция, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, была 15,6%.
Предварительная годовая инфляция в Литве в марте - 15,6%
© Shutterstock

Как сообщает Департамент статистики, это самая высокая годовая инфляция с 1994 года, когда она достигала 45%.

Годовая инфляция была преимущественно обусловлена повышением цен на жилье, воду, электроэнергию, газ, другое топливо и на услуги, на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги в транспортной сфере, сообщил Департамент статистики.

Предварительная месячная инфляция в марте, по сравнению с февралем, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 2,4%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве объявили о том, как изменятся цены на техосмотр

Литовская администрация безопасности транспорта...

Жителям Литвы некоторые продукты не по карману: рост цен могут почувствовать и те, кто никогда не нуждался

Качественное питание – основа здоровья, однако, по...

TOP новостей

Война в Украине. ВСУ: Россия перебросила в Украину силы из Абхазии и Южной Осетии

Война в Украине продолжается больше месяца. Россия...

Беженцы из Украины в Литве могут бесплатно изучать язык и познакомиться с культурой страны

Уехавшие из Украины из-за войны преподаватели,...

Меняется порядок прохождения техосмотра: потребуется меньше документов, в машине нельзя оставлять некоторые вещи

Министр транспорта Марюс Скуодис подписал приказ, в...

Янина из Дзукии рассказала, какой будет весна и лето в этом году

"Я прихожу в лес и слышу, как разговаривают деревья", –...

Клиенты Telia смогут звонить в Украину и писать смс-сообщения по себестоимости услуги

С 1 апреля 2022 года клиенты Telia в Литве смогут звонить и...