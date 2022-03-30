Предварительная годовая инфляция в Литве в марте - 15,6%

Как сообщает Департамент статистики, это самая высокая годовая инфляция с 1994 года, когда она достигала 45%.

Годовая инфляция была преимущественно обусловлена повышением цен на жилье, воду, электроэнергию, газ, другое топливо и на услуги, на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги в транспортной сфере, сообщил Департамент статистики.

Предварительная месячная инфляция в марте, по сравнению с февралем, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 2,4%.