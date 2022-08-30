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Предварительная годовая инфляция в Литве в августе составила 21,1%, сообщил во вторник Департамент статистики.
Предварительная годовая инфляция в Литве в августе - 21,1%
© Shutterstock

По данным специалистов в сфере статистики, на годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливное сырье и услуги, продукты питания и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги.

Предварительное месячное изменение потребительских цен в августе по сравнению с июлем составило 0,6%.

Показатели рассчитываются на основе индекса потребительских цен (ИПЦ), согласованного с другими странами Европейского Союза.

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