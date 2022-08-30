Предварительная годовая инфляция в Литве в августе - 21,1%

По данным специалистов в сфере статистики, на годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливное сырье и услуги, продукты питания и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги.

Предварительное месячное изменение потребительских цен в августе по сравнению с июлем составило 0,6%.

Показатели рассчитываются на основе индекса потребительских цен (ИПЦ), согласованного с другими странами Европейского Союза.