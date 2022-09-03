Предупреждение для литовских водителей: ожидают проверки, авто могут "убрать с дороги"

"Если мы видим на улице очевидно загрязняющий автомобиль, мы должны иметь право остановить его, проверить и убрать с дороги", - сказал С. Гентвилас LNK.

Министр окружающей среды уже объявил, что больше не будет предлагать введение налога на загрязняющие автомобили. Вместо этого, по его словам, автомобили будут проверяться более тщательно.

"Технический осмотр, который поднял бы планку, чтобы не пропустить более загрязняющие авто, проверить технические характеристики", - прокомментировал политик.

По его словам, на улицах также будет усилен контроль за загрязняющими автомобилями.

"В сентябре на улицах начнется контроль дымящих машин, будут проверяться, не превышают ли они уровень выхлопов, сернистости и подобных показателей. Из нашего анализа мы видим, что примерно 3-4 процента автомобилей, ездящих по улицам Вильнюса, технически неисправны", - отметил министр.

Как будет проходить проверка автомобиля, пока до конца не ясно.

"Если вы остановитесь в пробке и увидите облако дыма, владелец получит сообщение о том, что приглашается приехать на перепроверку или профилактический осмотр. Мы еще будем работать над моделью", - сказал С. Гентвилас.

Он подчеркнул, что автомобили, технически не исправные, не могут выезжать на улицу.