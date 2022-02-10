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В ближайшем будущем банковские расценки могут увеличиться. Член правления Центробанка Литвы Марюс Юргилас сказал, что экономический контекст не дает повода для снижения расценок. Это будет результатом повышения минималки и подорожания энергоресурсов. Некоторые банки признают, что уже повышают цены.
Bankomatas
Bankomatas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Юргилас сказал, что банки формируют свою ценовую политику и устанавливают расценки индивидуально, а в 2021 г они почти не меняли расценки.

По его словам, в прошлом году тарифы на услуги большинства банков не изменились, а один из банков даже снизил абонентскую плату, один банк уже увеличил абонентскую плату в 2022 году metų pradžioje – padidino.

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"Что касается платы за услуги для бизнеса, то тут ценовая политика зависит от потребностей конкретного бизнеса и пакета получаемых услуг. Кроме того, бизнес может договариваться об услугах индивидуально", - заметил специалист.

Однако экономический контекст не позволяет рассчитывать на снижение платы.

"Зарплаты растут, цены на энергоресурсы увеличиваются, поэтому сложно надеяться, что это не коснется банковских расходов, однако наряду с этим существует конкуренция. Подобные услуги предоставляют не только банки, но и другие финансовые учреждения, которые предлагают все больше услуг", – заметил Юргилас.

Представитель банка Luminor Индре Балтрушайтене сказала, что цены на банковские услуги пересматривают регулярно. Банк планирует менять расценки с 1 апреля 2022 года.

"В середине января мы уведомили клиентов о том, что с 1 апреля ждут перемены", – сказала она.

По словам Балтрушайтене, изменятся два налога – минимальная абонентская плата (с 1 до 1,3 евро) и месячная плата за услуги для пенсионеров (с 1,06 до 1,4 евро). "Цены на другие услуги останутся прежними", – заметила она.

Представитель банка SEB Ева Даугуветите-Даскявичене сказала, что банк пересматривает расценки 1-2 раза в год. По ее словам, расценки изменили 18 января 2022 года.

Минимальная плата выросла с 0,7 до 1 евро, а выдача генератора подорожала до 15 евро.

Представитель Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал, что Swedbank пока не планирует перемен в плане изменения тарифов.

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